Trámites de inmigración en Estados Unidos: ¿puede arruinar mi caso de asilo si mi permiso de trabajo está vencido?

11 may. 2026 - 09:05 hrs.

Tener el permiso de trabajo vencido no necesariamente arruina un caso de asilo en Estados Unidos, pero mentir u ocultar información sí puede convertirse en un problema grave durante el proceso migratorio.

Así lo explicó el abogado de inmigración Jonathan Shaw, quien respondió a las dudas frecuentes de solicitantes de asilo preocupados por haber trabajado mientras su autorización laboral estaba expirada.

El temor a decir la verdad

El especialista señaló que muchas personas sienten temor al completar la página cuatro del formulario I-589, utilizado para solicitar asilo político, porque allí deben detallar todos los empleos que han tenido en Estados Unidos, y evitan mencionar trabajos realizados sin autorización por miedo a perjudicar su caso.

No obstante, Shaw insitió en que la honestidad es fundamental a la hora de comparecer ante el USCIS como ante las cortes migratorias: “No te pueden negar el asilo político porque trabajaste sin permiso por un tiempo; sí podrían afectar tu caso si descubren que mentiste”.

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Según indicó el abogado, la credibilidad del solicitante es uno de los elementos más importantes en una petición de asilo, por lo que, cuando la persona demuestra transparencia y reconoce su historial laboral, las autoridades pueden considerar que está actuando de buena fe.

Información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) también aclara que una persona puede solicitar asilo independientemente de su estatus migratorio, incluso si permanece en el país de manera irregular.



Además, el organismo señala que los solicitantes de asilo pueden pedir un permiso de trabajo mediante el formulario I-765 después de que su caso haya permanecido pendiente durante cierto tiempo.

USCIS igualmente advierte que proporcionar información falsa en una solicitud migratoria puede generar consecuencias severas, incluyendo pérdida de credibilidad, sanciones e incluso la negación del beneficio migratorio.

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