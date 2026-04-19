"Debemos crear una fuerza de combate que venza": 22 generales de EE. UU. solicitan al Congreso financiación para comprar 100 cazas

19 abr. 2026 - 13:05 hrs.

Un grupo de 22 generales de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos advirtió al Congreso sobre la urgencia de aumentar la financiación para adquirir hasta 100 nuevos cazas al año y así construir una fuerza aérea capaz de imponerse en combate.

La solicitud, formalizada en una carta enviada a inicios de abril, representa el esfuerzo más coordinado hasta ahora para modernizar una flota que consideran envejecida, reducida y cada vez menos preparada.

Los altos mandos proponen establecer un programa de adquisición plurianual centrado en los cazas F-35A y F-15EX. Su planteamiento inicial contempla la compra anual de 48 F-35A y 24 F-15EX, con la meta de escalar hasta 72 y 36 unidades respectivamente, lo que superaría las 100 aeronaves por año, reseña Military Times.

Según los firmantes, este volumen es clave para cerrar la creciente brecha de capacidades frente a las exigencias actuales de defensa.

¿Cuál es la principal preocupación?

Lo principal preocupación radica en el estado de la flota y es que muchos aviones en servicio tienen décadas de antigüedad, lo que ha generado retrasos en mantenimiento, mayores costos operativos y una reducción en la disponibilidad.

Los generales advierten que esta situación no solo afecta la operatividad, sino también la preparación de los pilotos, quienes ven limitada su capacidad de entrenamiento por la falta de aeronaves plenamente funcionales.

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Además, destacan que más de la mitad de los escuadrones de la Guardia Nacional carecen de planes claros de modernización, lo que agrava el riesgo estratégico.

Aunque la Fuerza Aérea ha solicitado incrementos graduales en la compra de cazas en sus presupuestos recientes, estas cifras siguen por debajo del mínimo necesario de 72 aeronaves anuales para evitar la reducción de la flota. De hecho, no se alcanza ese nivel desde finales de la década de 1990.

Los firmantes subrayan que, incluso si se logra el objetivo de 100 cazas por año, la modernización total podría tardar entre 10 y 15 años, por lo que insisten en que el Congreso debe actuar con rapidez.

A su juicio, no hacerlo implicaría aceptar un deterioro progresivo de la capacidad aérea, comprometiendo la seguridad nacional y la eficacia en futuros escenarios de combate.

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