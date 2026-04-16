Arqueólogos rescatan de las profundidades del mar los restos de una de las 7 maravillas del mundo: Un símbolo de la ingeniería

16 abr. 2026 - 09:15 hrs.

Este es un mérito arqueológico colosal: impresionantes bloques que pesan "entre 70.000 y 80.000 kilos cada uno" fueron descubiertos y rescatados de fondo de mar. Las piezas pertenecieron a una de las 7 maravillas del mundo.

En total, recuperaron 22 piezas gigantes, entre las que había “dinteles, jambas (elemento arquitectónico vertical que enmarca los lados de una puerta o ventana, sosteniendo el dintel), umbrales y losas de pavimento”.

El impresionante descubrimiento se hizo en el Mar Mediterráneo y los bloques son del Faro de Alejandría, reseña El Cronista.

¿Qué es el Faro de Alejandría?

Desde AD Magazine recuerdan que el Faro de Alejandría es una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que ha cautivado la imaginación de historiadores y aventureros durante milenios.

La publicación resalta que el Faro de Alejandría constituye “un símbolo de la ingeniería humana, la innovación y la capacidad de las civilizaciones para crear algo hermoso y duradero”.

La obra fue construida por el Reino Ptolemaico entre 280 y 247 a. C. en la isla de Faros, en la ciudad de Alejandría, Egipto. Su luz era visible desde una distancia de hasta 56 kilómetros.

Añade que el Faro de Alejandría comenzó a levantarse bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter.

Como dato curioso destaca que el arquitecto griego Sóstrato de Cnido es señalado como el diseñador de la obra que se alzaba a más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro.

El Faro de Alejandría obtuvo el título de la estructura más alta del mundo construida por el hombre y lo conservó durante más de 1600 años, hasta que un terremoto en 1303 lo inutilizó, resalta El Cronista.

Proyecto internacional

El valioso hallazgo en el Mar Mediterráneo forma parte del proyecto internacional PHAROS.

De Pharos señala que es una iniciativa conjunta del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia —que encabeza la arqueóloga Isabelle Hairy—, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

Las gigantescas piezas formaban parte de la entrada monumental del Faro, “cuya arquitectura mezclaba técnicas egipcias y griegas”.

Rescatar los restos de esta maravilla del mundo fue una idea que abarcó varias décadas. En 1994, Jean-Yves Empereur, un arqueólogo francés, lideró una exploración a gran escala y documentó más de 3.300 objetos, incluyendo esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito.

A Empereur se le atribuye el hecho de haber identificado los primeros vestigios del faro sumergido.

Qué se espera

De acuerdo con lo informado a los medios, el proyecto PHAROS prevé “escanear los elementos encontrados para reconstruir digitalmente la estructura milenaria, considerada una de las 7 maravillas del viejo mundo”.

Cada uno de estos bloques, que pesan hasta 80 toneladas, será escaneado mediante fotogrametría detallada, adelanta El Cronista.

Para AD Magazine, el Faro de Alejandría “es la única de las Maravillas del Mundo Antiguo que sigue viva” e instan a proteger este valioso patrimonio. Su historia, enfatizan, “es un recordatorio de que, incluso después de siglos, el pasado puede resurgir para inspirar el futuro”.

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