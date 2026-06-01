Estreno de "Carmen Gloria: Fuerte y Claro": Así queda la programación de este martes 2 de junio en Mega

01 jun. 2026 - 18:21 hrs.

Este lunes 1 de junio la programación de Mega estuvo marcada por la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, la que se extendió por poco más de dos horas, además de la previa que se tomó la pauta del matinal "Mucho Gusto".

Para este martes 2 de junio la parrilla programática de nuestra estación volverá a tener cambios, pero es por el esperado estreno del programa conducido por Carmen Gloria Arroyo.

"Carmen Gloria: Fuerte y Claro" tendrá su primer capítulo después de Meganoticias Alerta, para dar paso a "La Hora de Jugar" y más tarde "El Jardín de Olivia".

Así quedó la programación de Mega para este martes 2 de junio

Con el estreno del espacio conducido por Carmen Gloria Arroyo, la programación de Mega irá de la siguiente forma este martes:

Meganoticias Amanace - 05:45 hrs.

Mucho Gusto - 08:00 hrs.

Meganoticias Alerta - 13:00 hrs.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro - 14:50 hrs.

La Hora de Jugar - 15:50 hrs.

El Jardín de Olivia - 16:35 hrs.

Dale Play - 18:15 hrs.

Meganoticias Prime - 20:00 hrs.

Reunión de Superados - 22:30 hrs.

El Internado - 23:30 hrs.

La Hora de Jugar Trasnoche - 01:00 hrs.

Dale Play (repetición) - 01:45 hrs.

Reunión de Superados (repetición) - 03:20 hrs.

Meganoticias Ahora Noche - 04:00 hrs.

¿En qué consiste el programa conducido por Carmen Gloria Arroyo?

"Carmen Gloria: Fuerte y Claro" buscará abordar conflictos ciudadanos desde una mirada directa, cercana y clara.

Para aquello, incorporará distintas voces para profundizar en las historias y entregar nuevas perspectivas a la audiencia.

"Un nuevo estudio, un gran equipo y un espacio necesario para hablar fuerte y claro", señaló Arroyo acerca de este nuevo desafío, agregando que "detrás de cada caso hay una historia, y detrás de cada historia, personas que necesitan ser escuchadas, orientadas y acompañadas".

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