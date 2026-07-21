Sufrió trágico accidente: Muere a los 19 años Kaylee Hottle, actriz de "Godzilla vs Kong"

21 jul. 2026 - 13:09 hrs.

Kaylee Hottle, la joven actriz que conquistó al público con su papel de Jia en las películas “Godzilla vs. Kong”, murió a los 19 años luego de sufrir un accidente automovilístico, según confirmó su padre, Joshua Hottle.

La noticia fue dada a conocer durante una transmisión en vivo realizada por su padre este martes 21 de julio, ocasión en la que relató lo ocurrido y confirmó el fallecimiento de la intérprete.

Posteriormente, Joshua Hottle entregó más detalles al medio especializado en espectáculos TM”, señalando que el accidente ocurrió en el estado de Maryland. Según explicó, debió viajar desde Texas hasta ese lugar, recorriendo aproximadamente 2.100 kilómetros, para hacerse cargo del cuerpo de su hija.

Cómo se enteró su padre del fallecimiento

De acuerdo con el relato entregado por Joshua Hottle, fue informado del accidente mientras Kaylee aún era trasladada hasta un hospital.

Sin embargo, posteriormente las autoridades volvieron a comunicarse con él para informarle que la joven no había logrado sobrevivir.

El papel que marcó su carrera en “Godzilla vs Kong”

Kaylee Hottle formó parte de las dos entregas de “Godzilla vs. Kong”, estrenadas en 2021 y 2024, interpretando a Jia, una niña que establece un vínculo especial con Kong mediante la lengua de señas.

En la historia, su personaje vive en la Isla Calavera junto a la doctora Ilene Andrews, interpretada por Rebecca Hall, en un territorio donde conviven Godzilla y otros seres prehistóricos.

Su participación en ambas películas permitió que la joven actriz destacara por incorporar la comunicación no verbal dentro de una producción de alcance internacional.

Una trayectoria marcada por la representación de la comunidad sorda

La carrera de Kaylee comenzó cuando tenía nueve años, al participar en un comercial televisivo para una aplicación de mensajería creada para personas con discapacidad auditiva.

Al igual que su padre, la joven no podía escuchar y parte de su familia pertenecía a la comunidad sorda, una experiencia que también estuvo presente en los personajes que interpretó.

En abril pasado, durante una entrevista con “Young Entertainment”, Kaylee habló sobre los desafíos que enfrentó al volver a interpretar a Jia y sobre el proceso detrás de su personaje.

"Creo que la parte más retadora es la paciencia; hay tantas cosas que requieren un montón de paciencia; hay mucha espera y mucha repetición, y tuve que darme cuenta de que era algo que tenía que aceptar y es algo que necesito hacer si quiero seguir dando vida a este personaje", señaló la actriz.