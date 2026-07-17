Muere Brenda Fricker, recordada actriz de "Mi pobre angelito 2" y ganadora del Oscar

17 jul. 2026 - 11:21 hrs.

El mundo del cine está de luto. La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora de un premio Oscar y recordada por su participación en "Mi pobre angelito 2" y "Mi pie izquierdo", murió a los 81 años.

La noticia fue confirmada por su representante, quien dedicó emotivas palabras para despedirla. "Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor por su ausencia", expresó.

También destacó el vínculo que mantuvo con ella durante años: "Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella. Siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el de tantos fanáticos del cine y la televisión".

Una destacada trayectoria en cine y televisión

Fricker alcanzó el mayor reconocimiento de su carrera gracias a "Mi pie izquierdo", en 1989, donde interpretó a la madre del personaje de Daniel Day-Lewis. Con ese trabajo se convirtió en la primera actriz irlandesa en ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto.

Sin embargo, para millones de espectadores su rostro quedó ligado a otro personaje inolvidable: la Mujer de las Palomas de "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York", quien entabla una especial amistad con Kevin McCallister.

Antes de consolidarse como actriz, trabajó en el periódico The Irish Times. Su carrera frente a las cámaras comenzó en la década de 1960 y, con el paso de los años, sumó decenas de producciones en cine y televisión.

Además de sus papeles más recordados, también participó en películas como A Time to Kill, Angels in the Outfield y So I Married an Axe Murderer, ampliando su trayectoria en Hollywood.

Aún no se ha informado oficialmente la causa de su muerte. Su partida generó reacciones entre fanáticos del cine, quienes la recuerdan por una carrera de más de seis décadas.