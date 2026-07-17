Dos carabineros son baleados durante procedimiento en Lo Espejo

17 jul. 2026 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

Dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados por impactos balísticos la mañana de este viernes, luego de que un procedimiento de fiscalización terminara con una balacera en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

Ambos policías fueron trasladados conscientes hasta el Hospital de Carabineros, mientras continúa un amplio operativo para dar con el responsable.

El ataque

El hecho ocurrió cerca de las 10:40 horas en el pasaje Las Carreras, donde personal de la 42 Comisaría Radiopatrullas realizaba controles preventivos cuando un hombre abrió fuego contra los uniformados, por causas que se investigan.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los funcionarios intentaban fiscalizar a un individuo que, hasta el momento, no ha sido identificado. El sujeto vestía ropa oscura y tendría entre 20 y 25 años.

En ese contexto, el hombre habría extraído una pistola y disparado un número indeterminado de veces contra el personal policial. Como consecuencia del ataque, un subteniente y un cabo primero resultaron heridos por impactos de bala.

Tras el ataque, ambos funcionarios fueron auxiliados en el lugar y trasladados de inmediato al Hospital de Carabineros para recibir atención médica especializada. Según la información preliminar, los dos estaban conscientes al ser trasladados.

Investigación sigue en desarrollo

El procedimiento continúa mientras equipos especializados realizan diligencias para aclarar cómo ocurrieron los hechos, identificar al autor de los disparos y establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque.

Paralelamente, Carabineros mantiene desplegados recursos operativos en el sector para apoyar la investigación y tomar las medidas necesarias a medida que avance el procedimiento.