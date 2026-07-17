Kast explica uso del 2% de emergencia por el sistema frontal: "Los gobernadores van a poder definir dónde puede ser utilizado"

17 jul. 2026 - 09:11 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, el Presidente de la República, José Antonio Kast, explicó el uso del 2% de emergencias para las zonas afectadas en el sistema frontal.

Más temprano, el Mandatario había señalado que se había anticipado la posibilidad de que las gobernaciones regionales utilizaran estos recursos.

¿Qué dijo Kast?

Al ser consultado a qué se refiere con que se adelantó, explicó que "lo que pasa es que cuando ocurren las emergencias regionales, los gobernadores, dentro de lo que es su presupuesto, siempre tienen que esperar una tramitación administrativa postemergencia para poder usar esos recursos regionales que tienen".

"Como tuvimos dos reuniones previas con los gobernadores y nos manifestaron esta situación, nos anticipamos y el 10 de julio se dictó un decreto para que a nivel regional, de esos presupuestos, se pudiera usar ese 2% en conjunto con la determinación del Cogrid regional", expuso.

"Por lo tanto, en la medida que vayan ocurriendo emergencias los gobernadores junto con el Cogrid van a poder definir dónde ese porcentaje del presupuesto regional puede ser utilizado", agregó.

¿De qué depende el monto disponible?

Durante la entrevista, Kast aclaró que los recursos disponibles mediante este mecanismo variarán según el presupuesto de cada gobierno regional y las necesidades que surjan durante la emergencia.

En ese sentido, señaló que "en algunos casos tendrán un presupuesto de 100 mil millones de pesos, en otros será más. Pero va a depender de cada región, de acuerdo al presupuesto que tenga y las necesidades urgentes que se vean".

"Esto se complementa con los recursos que ya están dispuestos a través de la institucionalidad, de Senapred, el Ministerio del Interior, en temas de emergencia, viviendas de emergencia, kit de reconstrucción y otros temas que puedan ir abordándose desde el nivel central en caso de ser necesario", sostuvo.

Las zonas que concentran la mayor preocupación

Consultado por los sectores más afectados por el sistema frontal, el Presidente indicó que la situación cambia según cada región y que la respuesta debe adaptarse a las distintas emergencias que se han registrado.

Al respecto, afirmó que "este ha sido un frente que se va a prolongar y afectó a 10 regiones, por lo tanto es bastante extenso. Hay situaciones distintas, como cortes de energía eléctrica en algunas regiones por vientos muy fuertes, que no nos permiten pedirle a las cuadrillas de trabajo que salgan para que no arriesguen su vida. Hay otros lugares como la zona de Arauco, Curanilahue, donde ha habido inundaciones por desborde de cauces de río; hay otras zonas costeras como Penco, Tomé y la región de Valparaíso, que se han visto afectadas por las mareas más altas y las marejadas, y otras zonas cordilleranas en las cuales tenemos preocupación".

Respecto a un eventual estado de catástrofe para la región del Biobío, Kast señaló que la medida continúa siendo evaluada. "Lo estamos analizando. Más que señalar yo dónde se va a decretar un estado de catástrofe, lo que estamos haciendo es que la institucionalidad opere, y por eso insisto tanto en que tienen que ocuparse los canales institucionales", indicó.

El llamado del Presidente mientras continúa la emergencia

En la parte final de la entrevista, el Mandatario sostuvo que el sistema frontal todavía no termina y que el despliegue del Gobierno seguirá enfocado en la prevención y la coordinación entre las distintas instituciones.

En ese contexto, afirmó que "efectivamente nosotros no podemos cantar victoria de haber superado esto, porque esto es una prolongación de varios días", agregando que distintas autoridades permanecen desplegadas en terreno y que "efectivamente no podemos garantizar que no se vaya a producir una desgracia o alguna situación más compleja, porque este es un frente prolongado y extenso que afecta a nuestro país".