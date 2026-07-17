Gobierno investigará causas del desplome de grúa en Coquimbo: Estructura cayó sobre viviendas por fuertes vientos

17 jul. 2026 - 08:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció el inicio de una investigación para determinar las causas del desplome de una grúa de construcción que dejó seis viviendas con daños materiales en la comuna de Coquimbo, en medio de las fuertes ráfagas de viento provocadas por el sistema frontal.

Tras una evaluación preliminar realizada por las autoridades, se confirmó que el accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí importantes daños en inmuebles ubicados en las cercanías de la obra.

Hasta el lugar llegaron equipos técnicos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), quienes iniciaron las primeras inspecciones para establecer el origen del colapso y verificar las condiciones de seguridad del sector.

Gobierno inicia investigación y apunta a medidas preventivas

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, explicó que existían instrucciones preventivas para asegurar este tipo de estructuras debido a los pronósticos meteorológicos.

"Hay un mandato por parte del SERVIU para que todas las grúas estén debidamente resguardadas, justamente para evitar este tipo de situaciones. Hemos tenido vientos bastante fuertes e intensos en la comuna de Coquimbo, lo que lamentablemente generó esta dificultad", indicó en las redes sociales de la DPR.

La autoridad confirmó que el Serviu desarrollará una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

"Lo importante es que se realizará una investigación para determinar las causas de por qué esta grúa se desplomó. Lamentablemente, seis viviendas resultaron afectadas y existen daños materiales importantes, pero no tenemos que lamentar pérdidas humanas ni personas lesionadas", señaló.

Constructora deberá responder por daños y evalúan segunda grúa

Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra, informó que los equipos técnicos también revisarán el estado de una segunda grúa ubicada en el mismo sector para prevenir nuevos incidentes.

"Ya están en el lugar para comenzar la investigación y, además, adoptar todas las medidas necesarias para evitar que una situación similar pueda ocurrir con la otra grúa", afirmó.

Respecto de los daños ocasionados, Cuadra indicó que será la empresa constructora la responsable de responder por las reparaciones correspondientes.

"Por los daños deberá responder la constructora, que cuenta con todos sus seguros activos", sostuvo.

Asimismo, agregó que las autoridades mantendrán una coordinación permanente con la Delegación Presidencial y el municipio para adoptar medidas adicionales de protección si la situación lo requiere.

"De ser necesario evacuar preventivamente alguna vivienda, lo realizaremos en coordinación con la Delegación Presidencial y el municipio", detalló.