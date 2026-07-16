Videos captan cómo grúa colapsa por fuerte viento en Coquimbo: Cayó sobre viviendas y vehículos, dejando un herido

16 jul. 2026 - 16:49 hrs.

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¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves, las intensas ráfagas de viento provocaron la caída de una grúa de construcción en el sector La Herradura, en la comuna de Coquimbo.

La estructura colapsó sobre el edificio que se encontraba en construcción, mientras que parte de su brazo cayó sobre un par de viviendas de un condominio ubicado en las cercanías de Ignacio Serrano con Carlos Condell, afectando además a varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

A raíz del incidente también se registró la caída de un poste del tendido eléctrico y otros quedaron inclinados, generando una situación de emergencia en el sector. Equipos de Bomberos, Carabineros y personal municipal acudieron al lugar para evaluar los daños, asegurar el área y descartar riesgos para los vecinos.

Un lesionado

El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, informó en un primer momento que no había personas lesionadas, pero luego de unos minutos, personal de bomberos confirmó a Meganoticias "una persona herida".

La máxima autoridad comunal añadió que la estructura "golpeó por lo menos cuatro inmuebles y también vehículos", por lo que se trabaja en la evaluación de los daños materiales y en el retiro de la grúa.

Según los registros meteorológicos, durante la jornada se reportaron ráfagas de viento de hasta 58 km/h en la ciudad de Coquimbo, condición que habría provocado el colapso de la estructura.

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