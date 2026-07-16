Con megáfono en mano llaman a evacuar a las últimas familias que permanecen en zona de riesgo en campamento de Talagante

16 jul. 2026 - 15:51 hrs.

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¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves, autoridades de Gobierno, junto a efectivos militares, intensificaron el operativo de evacuación preventiva en el campamento Ribera del Río, en la comuna de Talagante, ante el riesgo de una importante crecida del río Mapocho producto del sistema frontal.

El despliegue busca convencer a las últimas familias que permanecen en el sector de trasladarse a los albergues habilitados, luego de que se advirtiera que el caudal del río aumentaría durante la tarde.

Autoridades recorren el campamento con megáfonos

A bordo de una tanqueta, único vehículo capaz de desplazarse por el barro acumulado en la zona, militares y autoridades ingresaron hasta los sectores más cercanos al río para advertir a los vecinos del peligro.

Con megáfono en mano, el llamado fue enfático: "Los invitamos a evacuar la zona. Cuidemos a nuestros hijos, nuestras familias, nuestras mascotas y los adultos mayores. Por favor, evacuemos. Es muy peligroso quedarse acá. El río va a subir y se va a llevar todo".

En el campamento viven cerca de 650 familias y, según la información entregada en terreno, aproximadamente la mitad ya había evacuado durante la jornada.

La subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, explicó que el operativo responde a la instrucción del Ejecutivo de reforzar las evacuaciones preventivas en los sectores de mayor riesgo.

"Tal como ha pedido el Presidente José Antonio Kast y nuestro ministro Iván Poduje, estamos acá en terreno avisando a las familias que están en una zona de mucho riesgo, porque sabemos que el río Mapocho está próximo a registrar una crecida muy importante".

La autoridad agregó que las familias han sido notificadas desde hace varias semanas sobre el peligro de permanecer en el lugar.

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