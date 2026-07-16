Más de 45 árboles caídos mantienen bloqueada la ruta entre Quintay y Tunquén

16 jul. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas precipitaciones han generado serios problemas en la ruta que conecta Quintay con Tunquén, en la región de Valparaíso, donde más de 45 árboles han caído sobre la calzada, manteniendo bloqueado un tramo de aproximadamente ocho kilómetros.

Desde el lugar, la periodista Marianne Schmidt informó que cuadrillas municipales, Bomberos y Carabineros han trabajado durante toda la jornada para despejar el camino, aunque las labores se han visto dificultadas por las persistentes ráfagas de viento y la lluvia.

"Era una trampa mortal"

La periodista relató que, mientras se dirigían al sector afectado, un árbol cayó justo frente al vehículo en el que se trasladaban.

"Afortunadamente veníamos a baja velocidad, porque es una ruta rodeada de bosques de pinos y eucaliptos. Un árbol cayó delante de nosotros; era una trampa mortal", comentó.

Las autoridades advirtieron que las faenas de despeje se desarrollan contra reloj, ya que el pronóstico anticipa un recrudecimiento del sistema frontal durante las próximas horas. Además, la disminución de la luz natural dificulta aún más las labores.

A esto se suma un prolongado corte del suministro eléctrico que afecta tanto a Quintay como a Tunquén. Según se informó, el servicio fue restablecido brevemente, pero volvió a interrumpirse, dejando sin energía a cerca de 1.500 habitantes de la zona urbana, además de vecinos de los sectores rurales.

Aunque la lluvia continúa, esta se presentó con menor intensidad que durante la mañana. Sin embargo, los equipos de emergencia mantienen el monitoreo permanente debido al riesgo de nuevas caídas de árboles mientras persistan las precipitaciones y el viento.

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