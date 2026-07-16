Fuertes vientos y marejadas con olas de hasta 4 metros: Jaime Leyton explica el fenómeno que afecta a la costa de la zona central

16 jul. 2026 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias no son el único efecto que está dejando el sistema frontal que afecta a varias regiones del país. Mientras el viento continúa intensificándose, el oleaje ya comenzó a aumentar en el litoral de la zona central, donde se registran marejadas que, según las proyecciones, podrían alcanzar hasta cuatro metros de altura frente a la costa de Valparaíso.

El fenómeno ya se encuentra en desarrollo y, de acuerdo con el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, se mantendrá durante gran parte del día, al igual que los fuertes vientos, por lo que llamó a mantenerse alejados del borde costero. "En la zona central ya están ocurriendo estas marejadas y se sostienen en el tiempo", afirmó. Además, advirtió que "la altura de las olas va a ser bien importante".

Olas de hasta cuatro metros frente a Valparaíso

Respecto del comportamiento esperado del mar, Leyton explicó que frente a la costa de Valparaíso las simulaciones muestran un aumento significativo del oleaje. "Hasta 4 metros de altura es la ola que se tiene simulada. Esto hay que irlo corroborando y monitoreando en las boyas que están frente a Concón, que están más o menos entre 2,5 y 2 kilómetros alejadas de la costa", sostuvo.

El especialista indicó que este escenario corresponde a una de las variables del sistema frontal que podría generar mayores efectos durante la jornada. "Una de las cuatro variables que estamos pensando que va a alcanzar un nivel importante, que genera impacto y que obliga a la población, según la recomendación de las autoridades expertas en ese tema y de las autoridades nacionales, a mantenerse fuera de esos sectores para bajar al mínimo el riesgo posible", señaló.

"Se había mencionado que iba a haber varias variables manifestándose de manera intensa. Una de ellas es la marejada y con algunos efectos ahí de inundación de lo que es la playa", afirmó, apuntando a la situación de la región de Biobío.

¿Por qué se producen estas marejadas?

Sobre el origen del fenómeno, Leyton explicó que el fuerte viento asociado al sistema frontal es el responsable del aumento del oleaje. "Esto guarda relación con el viento, que es el que genera esta onda que se transmite a través del océano, incrementando la oscilación normal de las alturas de ola. Ya cuando sobrepasa 1,8 metros uno dice que hay marejada; cuando ya llega a 4 metros es una marejada anormal", precisó.

En esa misma línea, el experto en emergencias Michel De L'Herbe llamó a evitar desplazamientos hacia el borde costero mientras se mantengan estas condiciones. "Y eso es súper importante comprender, que en estos contextos la posibilidad de eventos catastróficos y accidentes aumenta significativamente si las personas van al borde costero", advirtió.

"Eso hay que evitarlo, porque la verdad es que en estas emergencias los equipos locales se ven superados y la única forma de poder aumentar esa musculatura es que las personas no salgan y se mantengan en sus casas, de manera tal que podamos hacer mejor uso de los recursos disponibles. Pero si empezamos a salir, lo único que vamos a hacer es estresar mucho más el sistema y, especialmente, a esos funcionarios municipales, que también están arriesgando su seguridad personal al estar en esos lugares", concluyó.

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