Viento derriba techumbre de un cuartel de Bomberos en Talca: "Con tristeza y con dolor en el alma"

16 jul. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que afecta a la zona sur del país continúa avanzando hacia la zona central y, posteriormente, llegará al norte de Chile. En la región del Maule, la contingencia dejó una imagen inesperada: el fuerte viento provocó la caída de la techumbre de un cuartel de Bomberos mientras los voluntarios permanecían desplegados por las emergencias.

El hecho ocurrió en el cuartel de la Novena Compañía de Talca, ubicado en el sector de Panguilemo. Los voluntarios alcanzaron a retirar los carros y equipos antes de que la estructura cediera, lo que permitió que la compañía siguiera operativa pese a los daños.

El viento también golpeó a Bomberos

"Lamentablemente, el Cuerpo de Bomberos está siendo afectado por las condiciones climáticas. No estamos ajenos a la situación que afecta a la zona central del país. Por las condiciones climáticas, producto del viento, se cayó la sala de máquinas de la Novena Compañía, que está ubicada en la Aldea Campesina", señaló el comandante Francisco Iturra.

Alcanzaron a sacar los carros antes del colapso

El director de la compañía explicó que, al advertir que la estructura comenzaba a moverse por las fuertes ráfagas, decidieron evacuar el recinto y retirar el material mayor para evitar pérdidas.

"Estaban las tres unidades que tenemos en la compañía acá y, cuando vimos que venían unas fuertes ráfagas de viento, empezamos a ver que se comenzó a mover la sala de máquinas, por lo cual decidimos evacuar y sacar todo lo que teníamos adentro. Lo dejamos en la calle", relató.

"Después pasó aproximadamente una hora y vimos, con tristeza y con dolor en el alma, cómo se nos cayó nuestra sala de máquinas", expresó.

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