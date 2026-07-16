Video muestra momento en que se corta la luz en medio de balance por cortes de suministro eléctrico en Constitución
¿Qué pasó?
Ya es usual que en el país ocurran cortes de luz en medio de las lluvias y los fuertes vientos, y eso ya ha ocurrido con el sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur.
Sin embargo, esta vez la interrupción de suministro perjudicó una vocería que estaban entregando autoridades de Gobierno en la región del Maule, lo que quedó registrado por las cámaras de los medios que se encontraban en el lugar.
El corte de luz durante la vocería
El Seremi de Energía del Maule, Carlos Muena, daba una vocería en Constitución cuando se produjo un corte de energía.Ir a la siguiente nota
Justamente la autoridad se encontraba realizando un balance sobre las interrupciones en el servicio eléctrico cuando se produjo el episodio.
Debido a lo ocurrido, se interrumpió por un momento la vocería y posteriormente fue retomada con la luz restablecida.
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