Fuertes vientos quiebran cruz de histórica parroquia en Valparaíso: Quedó colgando y preocupa riesgo de caída
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¿Qué pasó?
Los fuertes vientos que se han registrado en Valparaíso durante este jueves continúan dejando daños en distintos puntos de la ciudad, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Uno de los episodios más llamativos ocurrió en el Cerro Alegre, donde una de las cruces de la parroquia San Luis se quebró y quedó colgando desde la parte más alta del templo.
De acuerdo al periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora (km/h) en la zona.
Una ráfaga quebró la cruz
El hecho ocurrió cuando una intensa ráfaga impactó la estructura ubicada sobre la iglesia. La cruz, construida con metal y madera, quedó colgando tras quebrarse parcialmente, lo que generó una inmediata preocupación entre vecinos y personas que transitaban por este tradicional sector turístico de Valparaíso. El principal temor es que la estructura termine desprendiéndose y caiga sobre la vereda.Ir a la siguiente nota
Ante el riesgo, comenzaron las gestiones para solicitar la presencia de Bomberos o de otros equipos de emergencia que permitan retirar la estructura y evitar que represente un peligro para quienes circulan por el lugar.
La emergencia se produjo en una jornada marcada por intensas ráfagas y precipitaciones en los cerros de Valparaíso. Además de este episodio, también se han registrado voladuras de techumbres en distintos sectores de la ciudad, lo que refleja la fuerza que ha alcanzado el viento durante el avance del sistema frontal.
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