Marejadas azotaron restaurante en Coquimbo: Video muestra ingreso del fuerte oleaje por sistema frontal

16 jul. 2026 - 13:42 hrs.

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¿Qué pasó?

Los primeros efectos del sistema frontal en la zona centro norte del país ya comenzaron a hacerse notar. En la región de Coquimbo, el fuerte oleaje dejó una lamentable postal en el borde costero.

Durante la mañana de este jueves, las intensas marejadas alcanzaron un reconocido local de la comuna y generaron destrozos en parte de sus instalaciones. El hecho quedó registrado en un video.

Restaurante se vio afectado por fuerte oleaje

Se trata del restaurante Timber House, emplazado en avenida La Marina. Su privilegiada ubicación frente a la Playa Chica La Herradura terminó siendo su peor enemiga.

Y es que su terraza, de acuerdo a las imágenes captadas por un testigo del lugar, fue la principal afectada por el fuerte avance del mar.

En el video, registrado por Gabriel Castillo, se aprecia cuando las olas golpean la parte exterior del restaurante, arrastrando el mobiliario y dejándolo bajo el agua.

La escena refleja uno de los primeros impactos visibles del sistema frontal en la zona centro norte, donde el viento y las condiciones marítimas ya comienzan a generar consecuencias.

Suspensión de clases

Ante este escenario, el Gobierno decidió suspender las clases para este viernes 17 de julio en seis regiones del país, incluida la de Coquimbo.

La medida aplica para todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto públicos como particulares, pero no incluye a las universidades, ya que estas cuentan con un régimen distinto.

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