Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en dos regiones del sur del país: "Frente frío e inestabilidad post frontal"

16 jul. 2026 - 08:15 hrs.

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¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas", las cuales afectarían en las próximas horas a dos regiones de la zona sur del país, en medio del sistema frontal que ya se hizo presente en diversas localidades.

Según el sitio web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

¿Dónde y cuándo serían las tormentas eléctricas?

Según el organismo, las tormentas eléctricas se presentarían durante la tarde de este jueves 16 de julio, debido a una condición sinóptica de un "frente frío e inestabilidad post frontal".

El fenómeno afectaría a las regiones de Biobío y La Araucanía, donde también existe la "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales".

Alertas vigentes en la zona

En ambas regiones también se encuentran vigentes alertas por "viento moderado a fuerte", la cual está vigente hasta la noche del jueves.

Además, hasta la noche del domingo hay una alerta de "precipitaciones moderadas a fuertes", que abarca desde la región de Atacama hasta la región de Biobío.

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