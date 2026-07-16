"Se me rompió": Fuertes ráfagas de viento hacen que periodista Karim Butte pierda su paraguas durante despacho en vivo en Concón

16 jul. 2026 - 09:03 hrs.

¿Qué pasó?

En pleno despacho en vivo frente al edificio Kandinsky en Concón, región de Valparaíso, el paraguas del periodista Karim Butte se rompió y se fue volando debido a las fuertes ráfagas de viento que se registran en la zona por el sistema frontal.

Butte se quedó en su mano sólo con la asa del paraguas, ya que todo lo demás se desprendió y voló hacia la zona donde se encuentran los roqueríos y el mar.

"Tenía que pasar"

"Oh se me rompió, se voló el paraguas", exclamó el periodista, a lo que Karen Doggenweiler bromeó: "tenía que pasar tarde o temprano".

José Antonio Neme también se tomó con humor lo ocurrido. "Yo no voy a emitir ningún juicio al respecto... No es la primera vez Karim, tu lo dijste no lo dije yo... el viento es muy intenso o Karim es muy intenso".

Por su parte, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que la situación ocurrió debido a una racha momentánea, muy breve, pero que sobrepasa rápidamente el nivel. Si uno ve la curva tiene un viento leve y rapidamente se pega un salto la intensidad".

Debido a que no pudo encontrar de nuevo el paraguas le entregaron otro que posteriormente también se le dio vuelta por la intensidad del viento, por lo que finalmente optó no utilizarlo.

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