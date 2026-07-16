Ni el chancho pudo con la lluvia: Suspenden tradicional fiesta en la zona sur por sistema frontal

16 jul. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

La llegada de un sistema frontal pronosticado para los próximos días, que traería intensas lluvias y vientos, obligó a suspender una tradicional celebración de la zona centro sur de nuestro país.

Se trata de la XXV Fiesta del Chancho de Misque, en la comuna de Yumbel, región de Biobío. El evento estaba previsto para realizarse el 18 y 19 de julio.

De acuerdo a Sala de Prensa, la medida se adoptó luego de una reunión encabezada por el alcalde, junto a emprendedores del rubro gastronómico y representantes de la Junta de Vecinos de Misque.

Según informó el municipio, la medida busca resguardar la seguridad de vecinos, visitantes, expositores, artistas y de todas las personas que participan en esta tradicional celebración.

"Hoy corresponde actuar con responsabilidad"

Como una "decisión difícil" lo calificó el alcalde de Yumbel, José Sáez. "Sabemos el esfuerzo que hay detrás de esta fiesta. Durante meses, las familias y emprendedores de Misque han trabajado con dedicación para preparar esta nueva versión, por eso entendemos que no es una decisión fácil", dijo al medio.

Sin embargo, la autoridad comunal manifestó que "hoy corresponde actuar con responsabilidad, pensando en el bienestar de todos. Nuestro compromiso es seguir apoyando esta tradicional celebración y esperamos que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, podamos reencontrarnos muy pronto".

Por otra parte, desde la Junta de Vecinos de Misque, su presidenta, Stefany Cifuentes, señaló que la suspensión también responde a la necesidad de priorizar el cuidado de quienes asisten a la actividad.

"Sabemos que muchas personas esperaban esta fiesta y que nuestros emprendedores se habían preparado con mucho esfuerzo. Sin embargo, creemos que hoy lo más importante es cuidar a nuestra comunidad y a quienes nos visitan", expresó la dirigenta.

La organización informó que evalúa desarrollar la XXV Fiesta del Chancho los días 25 y 26 de julio, siempre que las condiciones meteorológicas permitan llevar adelante la actividad.

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