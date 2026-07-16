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Santiago en vivo: Así está la capital a esta hora en medio del sistema frontal

16 jul. 2026 - 10:25 hrs.

Sigue la transmisión en vivo de cómo se encuentra a esta hora la Región Metropolitana, en el marco del sistema frontal que trae lluvias y vientos. Las imágenes son compartidas por Ledrium.

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