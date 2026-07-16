Imágenes muestran el sorprendente cambio en Salto del Laja tras fuertes lluvias

16 jul. 2026 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias asociadas al sistema frontal han modificado por completo el panorama en el Salto del Laja. El aumento del caudal del río mantiene la atención puesta en el riesgo de desborde.

El escenario coincide con el pronóstico de precipitaciones y fuertes vientos para esta semana en distintas regiones del centro y sur del país, en donde también se prevén consecuencias desfavorables.

Durante la mañana del miércoles, Carabineros decidió restringir el acceso al tradicional atractivo turístico ubicado en la comuna de Cabrero, región de Biobío.

La medida se adoptó debido a la llegada de un mayor número de visitantes, quienes acudieron al lugar para observar el incremento del caudal del río.

En tanto, la región del Biobío continúa bajo Alerta Amarilla debido a las condiciones meteorológicas adversas que se podrían registrar estos días.

Así ha cambiado el Salto del Laja

Imágenes captadas por el corresponsal de Meganoticias, Mauricio Hidalgo, muestran el sorprendente cambio que ha tenido el Salto del Laja desde que comenzó la lluvia.

Fotografía del Salto del Laja antes de la lluvia

Mauricio Hidalgo / Meganoticias

Fotografías del Salto del Laja tras un día de lluvias

Mauricio Hidalgo / Meganoticias

Mauricio Hidalgo / Meganoticias

Mauricio Hidalgo / Meganoticias

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