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Nacional

La Serena en vivo: Así está la zona costera de la ciudad a esta hora en medio del sistema frontal

16 jul. 2026 - 10:25 hrs.

Revisa las imágenes en vivo de la situación actual de la costa de La Serena, en medio del pronóstico del sistema frontal que dejará vientos y lluvias en la zona. Las imágenes son compartidas por La Serena Drone.

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