Rachas de hasta 90 km/h: Actualizan alerta por "viento moderado a fuerte" en siete regiones de la zona central

16 jul. 2026 - 10:06 hrs.

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¿Qué pasó?

Desde el pasado martes, se encuentra vigente una alerta por "viento moderado a fuerte" emitida por la Dirección Meteorológica de Chile en siete regiones de la zona central. Este jueves, la medida fue actualizada y se modificaron las velocidades estimadas del viento.

Según el sitio web del organismo, las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

¿Dónde y cuándo se producirá el viento?

La medida está vigente en diversos sectores ubicados entre la región de Coquimbo y la región del Biobío, debido a una condición sinóptica de un sistema frontal presente en la zona.

De acuerdo a meteorología, el viento se podría presentar hasta la noche de este viernes 17 de julio, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora (km/h).

Velocidades estimadas del viento

Las intensidades estimadas de viento por zona son las siguientes:

Región de Coquimbo

Litoral: entre 40 y 60 km/h el jueves con rachas de hasta 80 km/h el jueves, y entre 24 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h.

Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h el jueves y el viernes.

Precordillera y valles precordilleranos: entre 25 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h el jueves y el viernes.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h el jueves y el viernes.

Región de Valparaíso

Litoral: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves y el viernes.

Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves.

Precordillera y valles precordilleranos: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el jueves.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h el jueves.

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves.

Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el jueves.

Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 60 km/h el jueves.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves.

Región de O'Higgins

Litoral: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves.

Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves.

Valle: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves.

Precordillera: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves.

Región del Maule



Litoral: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves.

Cordillera de la Costa: entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves.

Valle: entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves.

Precordillera: entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h el jueves.

Región de Ñuble

Litoral: entre entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves.

Cordillera de la Costa: entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves.

Valle: entre entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves.

Precordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h el jueves.

Región de Biobío

Litoral: entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 85 km/h el jueves.

Cordillera de la Costa: entre entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 85 km/h el jueves.

Valle: entre entre 25 y 40 km/h con rachas de hasta 70 km/h el jueves.

Precordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 80 km/h el jueves.

Cordillera: entre 40 y 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h el jueves.

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