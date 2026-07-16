Concepción en vivo: Así está la ciudad penquista a esta hora en medio del sistema frontal
16 jul. 2026 - 10:25 hrs.
Revisa la imagen en vivo de Concepción en medio del sistema frontal que ha dejado lluvias y vientos en la capital regional del Biobío. La transmisión corresponde al canal de Youtube ConceCam.
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