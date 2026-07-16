Llovería hasta 120 mm: Emiten alarma meteorológica por "precipitaciones intensas" en zona de la región de Atacama

16 jul. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma por "precipitaciones intensas", las cuales afectarían en los próximos días al sector sur de la región de Atacama, en medio del sistema frontal que está pronosticado en la zona y que ya se ha empezado a manifestar en otras localidades del país.

Según el sitio web del organismo, las alarmas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas".

¿Dónde y cuándo serían las precipitaciones intensas?

De acuerdo al reporte de Meteorología, el fenómeno se presentaría en la provincia de Huasco, de costa a precordillera, debido a una condición de un sistema frontal.

La alarma estará vigente desde la madrugada del sábado 18 hasta la mañana del lunes 20 de julio.

Los montos estimados de precipitaciones van desde los 80 hasta los 120 milímetros.

Alarma en la zona central

Cabe recordar que desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de julio estará vigente otra alarma por "precipitaciones intensas" desde la región de Coquimbo hasta O'Higgins.

Se estiman que caigan los siguientes montos de precipitaciones en cada región:

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