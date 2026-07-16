Región de Atacama se suma a la suspensión de clases por sistema frontal

16 jul. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de un balance por el sistema frontal que se está desarrollando en varias regiones del país, el Gobierno anunció que la región de Atacama se sumará a la suspensión de clases para este viernes.

Cabe señalar que en Atacama se encuentra vigente alertas por "precipitaciones moderadas a fuertes" y "viento moderado a fuerte", además de un aviso por "viento normal a moderado".

La suspensión de clases

"En el ambito de la prevención, queremos señalar que junto a la suspensión de clases que ya está decretada para mañana viernes 17 entre las zonas de Coquimbo al Maule, se agrega para el día de mañana la suspensión de clases en la región de Atacama", informó el ministro del Interior de Segegob, Claudio Alvarado.

"Queremos prevenir y cuidar fundamentalmente a los niños para no exponerlos a esas eventualidades climáticas que se nos aproximan en las próximas horas", agregó.

Alarma por "precipitaciones intensas"

Cabe señalar que desde el sábado y hasta el lunes estará vigente una alarma meteorólogica en la provincia del Huasco por "precipitaciones intensas".

Los montos estimados de lluvia en la zona van desde los 80 hasta los 120 milímetros.

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