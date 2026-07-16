Viña del Mar en vivo: Así está la Ciudad Jardín a esta hora en medio del sistema frontal
16 jul. 2026 - 10:25 hrs.
Sigue la transmisión en vivo que muestra cómo está Viña del Mar a esta hora, en medio del sistema frontal con marejadas. Las imágenes fueron compartidas por Marejadas UV.
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