Sacó a pasear a su perro en pleno temporal en Constitución y mascota casi muerde a periodista durante despacho en vivo

16 jul. 2026 - 08:54 hrs.

En medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, un llamativo momento se vivió durante un despacho en vivo de Mucho Gusto desde el borde costero de Constitución, en la región del Maule.

Mientras el periodista Juan Carlos Araya conversaba con un vecino que había decidido salir a pasear a su perro pese a las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento, la mascota sorprendió al lanzarse contra el reportero, generando un momento de tensión que, afortunadamente, no pasó a mayores gracias a que el animal llevaba una correa corta.

Perro se lanzó contra el periodista durante la entrevista

El episodio ocurrió cuando Juan Carlos Araya entrevistaba al dueño del perro para conocer por qué había decidido acercarse al borde costero, pese al llamado de las autoridades a evitar ese tipo de sectores durante el sistema frontal.

Mientras respondía las preguntas, la mascota se abalanzó repentinamente hacia el periodista, quien alcanzó a retroceder. Afortunadamente, el perro estaba sujeto con una correa corta, lo que impidió que mordiera al comunicador.

El momento generó sorpresa tanto en el equipo como entre quienes seguían el despacho en vivo.

Profesor de boxeo reconoció que salió pese al llamado de las autoridades

Durante la conversación, el hombre, quien se identificó como profesor de boxeo, reconoció que decidió salir a pasear a su mascota pese a las advertencias por el fuerte temporal.

Además, comentó que hacía muchos años no veía un episodio meteorológico de esta magnitud en Constitución: "Este viento y estas lluvias hace muchos años que no se veían", señaló.

Fuertes ráfagas de viento complicaron el despacho

El despacho desde el borde costero estuvo marcado por las intensas ráfagas de viento, que incluso levantaban grandes cantidades de arena, dificultando el trabajo del equipo de Mucho Gusto.

Las condiciones meteorológicas evidenciaron la fuerza del sistema frontal que afecta a la zona, mientras las autoridades reiteran el llamado a evitar acercarse al borde costero y otros sectores de riesgo debido al fuerte oleaje y al viento pronosticado para las próximas horas.