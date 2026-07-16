Sistema frontal se acerca a la zona centro: Así puedes conocer cuánta lluvia ha caído en tu zona

16 jul. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que avanza hacia la zona centro del país ya ha dejado intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento en distintas localidades del sur. El evento ha generado preocupación en las autoridades por los posibles efectos adversos.

A la espera de que el fenómeno llegue a las regiones del norte, quienes tengan curiosidad por conocer la cantidad de precipitaciones que ya se han registrado, existe una plataforma en donde se puede consultar de forma sencilla esta información.

¿Cómo funciona la plataforma?

Se trata del Informe Climatológico Diario Nacional de la Dirección Meteorológica de Chile, al que puedes acceder ingresando a este link. Esta herramienta muestra los registros totales y normales de las principales estaciones climatológicas del país.

Por ejemplo, en el caso de la Región Metropolitana, hay tres estaciones principales: Quinta Normal, Pudahuel y Eulogio Sánchez, Tobalaba Ad. Quienes quieran conocer cuánto ha llovido en la capital, deberán enfocarse en ellas.

A un costado de cada una de las estaciones puedes revisar el acumulado de agua en milímetros de las últimas 24 horas, y compararlas con el año anterior, con el acumulado a la fecha, o con los registros normales de la temporada.

Este informe se hace con datos reportados a las 08:00 horas, y se actualiza diariamente a partir de las 10:00 horas, pudiendo ser consultado hasta las 09:59 hora local del día siguiente.

Desde Meteorología aclaran que esta información "no tiene control de calidad, por lo cual puede sufrir modificaciones posteriores".

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