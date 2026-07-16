La ciudad-aeropuerto que destaca en Sudamérica: Megaproyecto es capaz de albergar a 40 millones de pasajeros al año

16 jul. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Lima busca consolidarse como uno de los principales centros de conexión aérea de Sudamérica con un proyecto que va mucho más allá de una nueva terminal. Junto al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez avanza el desarrollo de una Airport City o ciudad-aeropuerto, un complejo que combinará servicios, infraestructura y actividades económicas alrededor del principal terminal aéreo de Perú.

El megaproyecto comenzó a tomar forma tras la inauguración de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en 2025.

A un año de su puesta en marcha, la infraestructura ya exhibe resultados que respaldan la estrategia impulsada por Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del recinto.

En junio de 2026, la empresa informó que el aeropuerto opera con 23 aerolíneas y conexiones directas a 68 destinos internacionales. Entre las nuevas rutas destacan ciudades que Perú no tenía conectadas de forma directa hasta hace poco, como París, Toronto y Salt Lake City, además de nuevos servicios hacia Barcelona y Nueva York.

Capacidad para 40 millones de pasajeros: los detalles de la nueva terminal

Según informó Canal 26, la nueva infraestructura reemplazó por completo a la antigua terminal, que dejó de operar una vez finalizado el traslado total del tráfico aéreo. Además, triplicó la superficie disponible respecto al histórico edificio y fue diseñada para responder al crecimiento proyectado de la aviación comercial durante las próximas décadas.

Uno de sus principales atributos es la capacidad para atender hasta 40 millones de pasajeros al año, muy por encima de los cerca de 22 millones que podía recibir la infraestructura anterior antes de su ampliación.

Para quienes realizan escalas, el aeropuerto dispone de pods y suites privadas para descanso. A ello se suma el Hotel Costa del Sol Wyndham, ubicado dentro del complejo aeroportuario desde 2007, que ofrece alojamiento, restaurante, spa y espacios para conferencias y reuniones.

La Airport City que busca cambiar el transporte aéreo en la región

Más allá de la nueva terminal, el proyecto de mayor alcance impulsado por Lima Airport Partners es el desarrollo progresivo de una ciudad-aeropuerto en los terrenos ubicados junto al Jorge Chávez, en el Callao, dentro del área metropolitana de Lima.

Esta iniciativa contempla la incorporación gradual de infraestructura, empresas y servicios vinculados al transporte aéreo, con el objetivo de convertir al entorno del aeropuerto en un polo de desarrollo económico y logístico para Perú y Sudamérica.

Desde el inicio de la concesión, LAP ha transferido más de 3.800 millones de dólares al Estado peruano, cifra que refleja la magnitud económica del principal proyecto aeroportuario del país.

En paralelo, la concesionaria anunció la eliminación de la tarifa de uso aeroportuario para los pasajeros que realicen conexiones domésticas. La medida busca facilitar la conectividad interna, mejorar la experiencia de viaje e incentivar los vuelos nacionales.

¿Cuándo estará lista la ciudad-aeropuerto?

De acuerdo con Lima Airport Partners, en junio de 2026 la Airport City ya se encontraba en plena etapa de expansión, incorporando nuevas empresas, servicios e infraestructura de manera progresiva.

Por ahora, la concesionaria no ha informado una fecha para dar por finalizado el megaproyecto. Su desarrollo continuará avanzando de forma gradual, en función de la demanda del mercado y de las futuras inversiones que acompañen el crecimiento del principal aeropuerto de Perú.