Kast llega a Paraguay para la Cumbre del Mercosur: Celebró el triunfo de la Albiceleste en el Mundial y felicitó a Keiko Fujimori

30 jun. 2026 - 01:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast llegó la noche del lunes a Paraguay para participar en la LXVII Cumbre del Mercosur, instancia que reunirá a los jefes de Estado del bloque y de países asociados en Asunción.

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el Mandatario utilizó su cuenta de X para publicar dos mensajes: uno para celebrar la clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 y otro para felicitar a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales de Perú.

Según informó Presidencia, Kast fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, junto a autoridades diplomáticas de ambos países. Durante este martes participará en las actividades oficiales de la Cumbre del Mercosur.

El mensaje de Kast por la clasificación de Paraguay

Apenas llegó a Asunción, el Presidente reaccionó al triunfo de Paraguay sobre Alemania en la definición por penales del Mundial 2026, resultado que permitió a la selección guaraní avanzar a los octavos de final.

A través de X escribió: "Llegamos a Asunción y aprovechamos de ver la emotiva definición a penales entre Alemania y Paraguay. Un gran triunfo que tiene a otro Latinoamericano en los octavos de final del Mundial. ¡Felicitaciones Paraguay!"

También felicitó a Keiko Fujimori

Horas después, Kast volvió a utilizar la misma red social para felicitar a Keiko Fujimori, quien fue confirmada como la presidenta de Perú tras imponerse por un estrecho margen en la segunda vuelta presidencial.

El Mandatario publicó: "Felicito a la Presidenta Electa del Perú, Keiko Fujimori por su triunfo electoral. Trabajaremos por un agenda de seguridad y desarrollo común, fortaleciendo la amistad de Chile y Perú hacia el futuro".

La victoria de Fujimori fue confirmada tras el escrutinio oficial, en una de las elecciones más estrechas de la historia reciente de Perú. La Presidenta Electa asumirá el cargo el próximo 28 de julio para un período de cinco años.

La agenda de Kast en Paraguay

La visita del Presidente se enmarca en su participación en la LXVII Cumbre del Mercosur, donde sostendrá reuniones con otros jefes de Estado y participará en las actividades oficiales del bloque.

Entre los temas que marcarán el encuentro figuran el fortalecimiento de la integración regional, el comercio entre los países miembros y la cooperación en materias de seguridad y desarrollo.

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