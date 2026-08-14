"Tenían rencillas anteriores": Joven de 21 años mata de un disparo a su hermano mayor en riña en la comuna de Lo Prado

14 ag. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 21 años mató a su hermano de 33 años de un disparo en medio de una discusión ocurrida durante la madrugada de este viernes en la comuna de Lo Prado, Región Metropolitana. Luego del ataque, el joven se entregó voluntariamente a Carabineros.

Joven mata a su hermano de un disparo en Lo Prado

La fiscal Débora Quintana, de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Centro-Norte, explicó que los hechos de "violencia intrafamiliar entre hermanos" derivaron en una "riña" que fue reportada eso de la medianoche a personal municipal y policial.

"Ambas personas involucradas en este hecho son hermanos, viven en el mismo domicilio, son chilenos. La víctima fallecida es el hermano mayor y ambos viven en el domicilio junto a su padre, que es el único testigo con el que contamos en estos momentos", detalló la persecutora.

De acuerdo a la información preliminar entregada por el padre, la fiscal Quintana indicó que "aparentemente estos hermanos tenían rencillas anteriores".

Por su parte, la comisario Margarita Parra, de la Brigada de Homicidios Centro-Norte de la PDI, dijo que el mismo testigo "escuchó un disparo", lo que se condice con la causa de muerte de la víctima: "un impacto balístico por arma de fuego".

La fiscal Quintana informó también que "la víctima tiene procedimientos penales pendientes, el agresor entiendo que no, pero son diligencias que todavía están en desarrollo" y que, tras los hechos, el atacante se presentó voluntariamente en la 44° Comisaría de Lo Prado.

Por último, se indicó que a una cuadra y media del domicilio "se habría incautado un armamento presumiblemente relacionado con esta investigación", lo que "probablemente" corresponde a una escopeta hechiza.

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