Buscan a dos "sujetos de interés" tras ataque a balazos que dejó grave a un carabinero en Antofagasta

13 ag. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de una fiscalización, un carabinero terminó grave al ser baleado en la tarde del miércoles por un individuo que luego se fugó, lo que activó un extenso operativo policial. A raíz de esto, la institución publicó información sobre dos "sujetos de interés" envueltos en el delito.

A través de una publicación en redes sociales, Carabineros destacó que hay dos "blancos investigativos", uno de nacionalidad chilena y otro venezolana.

El primero de ellos es Mauricio Andrés Rojas Santander, de unos 40 años, mientras que el segundo es Ricardo José Rodríguez Sánchez, de unos 26 años, apodado "Cantinflas" y también "El Menor".

Ante esta búsqueda, Carabineros hizo un llamado "a reportar cualquier información que permita dar con su paradero a través de los canales oficiales".

🚨A raíz de la agresión sufrida por personal policial el día de ayer, fueron identificados 2 sujetos de interés y blancos investigativos.



📞👉🏻Carabineros hace un llamado a reportar cualquier información que permita dar con su paradero a través de los canales oficiales. pic.twitter.com/uCXZ43IXKp — Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) August 13, 2026

El estado de salud del carabinero

El coronel de Carabineros, Luis Muñoz, señaló que el sargento lesionado "está evolucionando de manera positiva" y que sería trasladado a eso del mediodía a Santiago para ser derivado al hospital de la institución.

"Tenemos la identidad de los dos autores, delincuentes, que están siendo buscados en la región. Son dos delincuentes que mantienen órdenes de detención pendientes, vinculados a otros hechos delictuales en la provincia", añadió.

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