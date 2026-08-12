Carabinero es baleado en fiscalización en Antofagasta: Realizan amplio despliegue para ubicar al sospechoso

12 ag. 2026 - 20:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un carabinero resultó baleado durante una fiscalización en Antofagasta, por lo que debió ser trasladado de forma urgente a un centro asistencial. Por ahora, la víctima se encuentra con diagnóstico reservado.

Según información preliminar, el episodio ocurrió cerca de las 18:00 horas de este miércoles, en la intersección de calles Huanchaca con Chiloé.

Fue al momento en que Carabineros realizaba un control de identidad en el contexto de la ley de drogas, cuando uno de los individuos le disparó a uno de ellos, fugándose posteriormente.

A raíz de lo anterior, se concretó un amplio despliegue para ubicar al sospechoso, mientras en terreno trabajan el OS9, Labocar y la Fiscalía ECOH.

¿Qué dijo Carabineros?

El coronel de Carabineros, Luis Muñoz, explicó que al momento de la fiscalización "un individuo extrae un arma de fuego y efectúa disparos hacia personal de Carabineros, resultando uno de los nuestros lesionado de carácter grave, siendo trasladado al Hospital Regional de Antofagasta".

"Están todos nuestros recursos institucionales de la región en búsqueda de este delincuente. Además, hacemos un llamado a la comunidad a cooperar con nosotros y entregar información al 133 porque a este delincuente lo vamos a atrapar y detener en cualquier momento", añadió.

Todo sobre Policial