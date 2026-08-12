Sernac denuncia a tienda online tras recibir 540 reclamos y detectar un patrón de eventual estafa

12 ag. 2026 - 17:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra la empresa Ecomhill Sociedad de Inversiones SpA, que opera bajo el nombre de fantasía Lorentina Chile, luego de detectar un patrón de reclamos que, según el organismo, excede el ámbito del derecho del consumidor y podría configurar un eventual delito de estafa.

La compañía, dedicada a la venta online de vestuario femenino, calzado y accesorios, acumuló 540 reclamos entre 2025 y 2026, de acuerdo a lo informado por el Sernac en un comunicado.

¿Qué reclamaban los consumidores?

Según el organismo fiscalizador, las denuncias de los usuarios apuntaban a un mismo patrón de conducta: incumplimientos en la entrega y retrasos en los despachos de productos ya pagados, diferencias significativas entre lo recibido y lo publicado en el sitio web, falta de stock una vez concretada la compra, y ausencia de canales de contacto para resolver los problemas.

El grupo opera a través del sitio www.lorentinachile.com, y también controla las plataformas www.easywalk.cl —dedicada al calzado— y www.giulianimoda.cl, que comercializa vestuario y sastrería de estilo italiano.

De una fiscalización por consumo a una denuncia penal

La revisión del Sernac partió por eventuales infracciones a la Ley del Consumidor, entre ellas publicidad engañosa, incumplimiento de plazos de despacho e información insuficiente. Sin embargo, la reiteración de estas conductas y el volumen de antecedentes reunidos llevaron al organismo a escalar el caso a la esfera penal.

De acuerdo al comunicado, Sernac advirtió posibles delitos de estafa y apropiación indebida, contemplados en los artículos 468 y 470 del Código Penal, razón por la cual remitió los antecedentes a la Fiscalía para que profundice la investigación.

El caso se enmarca en un convenio de colaboración vigente entre Sernac y el Ministerio Público, orientado a fortalecer la persecución penal en abusos que revisten carácter delictual.

¿Cómo reclamar ante un problema con una tienda online?

Sernac recordó que cualquier persona que tenga un conflicto con una empresa puede presentar su reclamo a través del Portal del Consumidor, en www.sernac.cl, usando ClaveÚnica. También es posible hacerlo llamando gratuitamente al 800 700 100, o acudiendo de manera presencial a cualquiera de las oficinas regionales del servicio.

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