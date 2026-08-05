Sernac oficia a sistema de pago de transporte regional: Usuarios acusan cobros duplicados y transacciones desconocidas

05 ag. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ofició a la empresa Bipay, encargada del sistema de pago digital del transporte público en diversas regiones del país, luego de recibir una serie de reclamos de usuarios de Antofagasta por presuntos cobros irregulares, descuentos duplicados y transacciones que no reconocen en la aplicación.

Aunque Bipay opera en Chile desde 2019, recién en abril de 2026 comenzó su marcha blanca en la Región de Antofagasta. Desde entonces, el SERNAC ha recibido cerca de 40 reclamos de consumidores de la zona, quienes denuncian problemas relacionados con el funcionamiento de la plataforma de pago.

La situación no es nueva. Durante este año, el organismo ya había oficiado a la empresa por inconvenientes similares registrados, donde se acumularon cerca de 150 reclamos. Debido a estos antecedentes, el SERNAC decidió iniciar una nueva acción fiscalizadora de alcance nacional.

¿Qué información solicitó el SERNAC a Bipay?

A través del oficio, el organismo pidió a la empresa entregar antecedentes sobre diversos aspectos relacionados con los reclamos de los usuarios. Entre ellos destacan:

El número de reclamos recibidos a nivel nacional por cobros irregulares, descuentos duplicados y transacciones no reconocidas , además de las soluciones entregadas a los consumidores.

, además de las soluciones entregadas a los consumidores. La cantidad de usuarios activos que mantienen un medio de pago emitido por la empresa , ya sea mediante tarjeta física o cuentas activas de Bipay Wallet.

, ya sea mediante tarjeta física o cuentas activas de Bipay Wallet. Los canales de atención disponibles para bloquear tarjetas en caso de robo o pérdida.

Además, el SERNAC solicitó que Bipay informe el estado de las medidas de mitigación comprometidas anteriormente tras los problemas detectados en La Araucanía, con el fin de verificar si fueron implementadas y si han permitido reducir este tipo de inconvenientes.

El organismo explicó que estas acciones se están desarrollando de manera coordinada con distintos organismos sectoriales, entre ellos la Seremi de Transportes de La Araucanía, con el objetivo de resguardar los derechos de los consumidores y evaluar la respuesta de la empresa frente a los reclamos registrados en distintas regiones del país.