Proyecto "No más notas" en enseñanza básica: Comisión mixta rechaza idea de legislar la iniciativa

05 ag. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

Una comisión mixta de diputados y senadores inició este miércoles el debate del proyecto que complementa el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente a los cursos de primero a cuarto básico, y rechazó inmediatamente la idea de legislar la iniciativa por 4 votos contra 3.

El proyecto conocido también como "No más notas" tuvo su origen en una moción de la senadora Yasna Provoste y el senador Manuel José Ossandón, y los exparlamentarios Francisco Chahuán, Juan Ignacio Latorre y Jaime Quintana.

La iniciativa buscaba establecer nuevas fórmulas de evaluación, distintas a la actual escala de notas de 1 a 7, propendiendo a la utilización de criterios cualitativos, con especial énfasis en los estudiantes del primer ciclo básico.

Proyecto venía de ser rechazado en la Cámara

El proyecto llegó a comisión mixta luego de que la Cámara de Diputados también rechazara la idea de legislar por no alcanzar el quórum necesario para su respaldo.

En la sesión hubo reparos transversales a la obligatoriedad de eliminar dicha escala, porque la mayoría de los legisladores argumentó que un cambio de este tipo rigidizaba las facultades de los colegios.

Además, se aseguró que la evaluación cualitativa ya cuenta con espacio técnico dentro del decreto de evaluación vigente del Ministerio de Educación sin necesidad de una prohibición legal de las notas.

Imagen creada con IA usando foto de agencia Aton

Contenido del proyecto

El texto establecía que las evaluaciones propenderán a la utilización de criterios cualitativos que permitan dar cuenta del nivel de logro de los objetivos planteados en las bases curriculares. A su vez, los establecimientos educacionales podrían incorporar dichos lineamientos en los respectivos reglamentos de evaluación.

Además, las evaluaciones cualitativas deberían considerar una retroalimentación permanente a los estudiantes y a sus padres, madres y/o apoderados.

Asimismo, el proyecto fijaba un plazo de dos años para que las comunidades educativas desarrollaran procesos de reflexión y consulta para decidir si mantenían o no el sistema de evaluación y calificación de escala numérica actual.