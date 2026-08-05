¿Lloverá otro día de la semana?: Alejandro Sepúlveda explica cómo serán las precipitaciones de este jueves en Santiago

05 ag. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias volverán a la Región Metropolitana durante la madrugada de este jueves, aunque se tratará de un evento breve que dará paso a mejores condiciones con el transcurso de la mañana.

Así lo informó el periodista especializado en meteorología de Meganoticias, Alejandro Sepúlveda, quien detalló que las precipitaciones se concentrarán durante las primeras horas del día y que posteriormente reaparecerán los cielos parciales.

¿A qué hora lloverá este jueves en Santiago?

De acuerdo con el pronóstico entregado por Sepúlveda, las precipitaciones podrían registrarse entre la 1:00 y las 8:00 horas aproximadamente.

El especialista explicó que, incluso, cerca de las 8:00 horas podrían persistir algunas precipitaciones aisladas, especialmente en sectores precordilleranos, aunque después de ese horario el panorama mejorará.

"Si está pensando en mandar a los niños con botas de agua, con paraguas, la respuesta sería no, porque después de las 8 de la mañana incluso se asomará el Sol y quedaremos con cielo parcial", señaló.

También se esperan fuertes ráfagas de viento

Junto con las lluvias, la madrugada estará marcada por el viento. Sepúlveda indicó que las ráfagas podrían alcanzar hasta 40 km/h entre la 1:00 y las 6:00 de la madrugada en el centro de Santiago, disminuyendo hacia las primeras horas de la mañana.

Para este jueves se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°.

¿Qué pasará durante el fin de semana?

El pronóstico también anticipa que durante la madrugada del sábado podrían caer algunas gotas nuevamente en sectores de la Región Metropolitana.

En tanto, en la cordillera continuará nevando entre este jueves y el sábado, mientras que el domingo se espera una pausa en las precipitaciones en la alta montaña.

Respecto a las temperaturas, Sepúlveda advirtió que el domingo se registrarían heladas locales, con una mínima de 1° en el centro de Santiago. En sectores como Pudahuel, Maipú, Pirque o Buin, las temperaturas podrían descender hasta 0° o incluso entre -2° y -3° en algunos puntos.