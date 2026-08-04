En plena autopista: Sujetos emboscan bus de Gendarmería e intentan liberar a 16 reos en La Cisterna

04 ag. 2026 - 20:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento procedimiento se registró la tarde de este martes en la comuna de La Cisterna, luego de que un grupo de sujetos interceptara un bus de Gendarmería que trasladaba a 16 personas privadas de libertad con el aparente objetivo de frustrar el operativo y concretar su liberación.

El hecho ocurrió cerca de las 18:25 horas en el sector de Gran Avenida con Américo Vespucio, cuando el personal de Gendarmería detectó un vehículo particular con tres personas en su interior con un comportamiento considerado sospechoso y compatible con un eventual intento de vulnerar el procedimiento de traslado.

Ante la amenaza y conforme a los protocolos institucionales de seguridad, los funcionarios hicieron uso de sus armas de servicio para resguardar la integridad del convoy, logrando frustrar la acción y retener a uno de los ocupantes del vehículo involucrado.

Gendarmería activó protocolos de seguridad

A través de un comunicado, Gendarmería informó que el procedimiento se desarrollaba entre la Zona de Seguridad y Tránsito y el Centro de Detención Preventiva (CDP) Puente Alto, cuando el personal detectó el actuar sospechoso del automóvil particular.

De acuerdo con la institución, el comportamiento del vehículo era compatible con un eventual intento de interferir el traslado de los internos, motivo por el cual el personal actuó conforme a los protocolos establecidos e hizo uso reglamentario de su armamento de servicio.

Un detenido y un segundo sospechoso escapó

Producto de la intervención, uno de los ocupantes del vehículo fue retenido en el lugar, mientras que un segundo individuo logró huir antes de la llegada del personal de apoyo.

Tras reforzarse el dispositivo de seguridad, el traslado de los 16 privados de libertad continuó sin nuevos incidentes y finalizó exitosamente en el Centro de Detención Preventiva de Puente Alto.

No hubo personas lesionadas

Gendarmería confirmó que el procedimiento concluyó sin funcionarios, personas privadas de libertad ni civiles lesionados.

Asimismo, todos los antecedentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para establecer la dinámica de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.

Desde la institución destacaron la rápida reacción del personal, señalando que la respuesta fue posible gracias al entrenamiento permanente y la preparación de los equipos especializados encargados de este tipo de traslados de alto riesgo.

La investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas diligencias para dar con el paradero del segundo sujeto que escapó tras el frustrado intento de interceptar el convoy de Gendarmería.