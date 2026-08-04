Millonario robo en la RM: Detienen a tres personas y uno de los involucrados era el repartidor

04 ag. 2026 - 18:51 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario robo que afectó a un camión de reparto de Mercado Libre terminó con tres personas detenidas, luego de que Carabineros lograra recuperar más de 2.000 productos avaluados en más de $120 millones. Entre los capturados se encuentra el propio conductor del vehículo de la empresa, quien inicialmente figuraba como víctima del delito.

El asalto ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando el camión fue interceptado por desconocidos que intimidaron al conductor y sustrajeron gran parte de la carga. Sin embargo, la investigación permitió establecer que el trabajador habría coordinado previamente el ilícito con los autores del robo.

Las diligencias de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Sur permitieron recuperar la totalidad de las especies y desbaratar la operación, que mantenía la mercadería escondida en una bodega de la comuna de Lampa con el objetivo de comercializarla posteriormente.

Hallazgo de la carga robada

El avance del caso se produjo durante un procedimiento de fiscalización en la comuna de La Pintana, donde Carabineros controló un vehículo station wagon en cuyo interior encontró diversos equipos electrónicos sellados en bolsas de Mercado Libre. Los ocupantes no pudieron justificar el origen de las especies.

Gracias al rastreo GPS del camión de reparto, personal policial logró ubicar una bodega en la comuna de Lampa, donde se almacenaba una importante cantidad de productos embalados y rotulados con el nombre de la empresa.

El mayor Rodrigo Salazar, jefe del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, explicó que el inmueble correspondía al lugar de acopio utilizado por los involucrados tras cometer el delito. Según indicó, las especies permanecían ocultas para ser comercializadas posteriormente.

Recuperan más de $120 millones en productos

El fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, confirmó que fueron recuperados más de 2.000 artículos, cuyo avalúo supera los $120 millones.

Entre los productos recuperados se encontraban electrodomésticos, consolas de videojuegos, equipos electrónicos, figuras de acción, suplementos alimenticios y otros artículos de alto valor comercial.

Investigación apuntó al propio conductor

Las diligencias investigativas permitieron establecer que el conductor del camión no fue una víctima del robo, sino que habría participado en la planificación del delito junto a los otros dos imputados.

El fiscal Cheuquiante señaló que la investigación permitió acreditar la participación de uno de los trabajadores de Mercado Libre, quien se encontraba coludido con los dos sujetos detenidos en La Pintana.

Los tres imputados son de nacionalidad chilena y mantienen antecedentes policiales por distintos delitos, entre ellos robo con intimidación, robo con violencia, receptación de vehículos motorizados, porte de elementos para cometer delitos y porte de arma blanca. Todos quedaron a disposición de la justicia mientras continúa la investigación.