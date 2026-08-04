Cae en Recoleta el "Zar de la clonación": líder de banda que vendía autos robados con papeles falsos

04 ag. 2026 - 01:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo desplegado en la comuna de Recoleta permitió desarticular una red delictual dedicada a la clonación y venta de automóviles robados. Carabineros concretó la captura del principal imputado, conocido como el “Zar de la clonación”, a quien se le atribuye la responsabilidad en decenas de estafas registradas a lo largo del país.

El procedimiento fue llevado a cabo por el OS-9 de Carabineros en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, tras un largo seguimiento originado por cerca de 30 denuncias de víctimas afectadas por transferencias irregulares y falsificación de patentes.

Cobros de TAG y patentes duplicadas

El mecanismo de la organización consistía en seleccionar vehículos con encargo por robo para luego "clonar" o copiar la identidad de autos que circulaban sin problemas. Mediante el uso de firmas suplantadas y documentos adulterados, el grupo vendía los móviles a terceros que desconocían el origen ilícito de la transacción.

El engaño salía a la luz cuando los verdaderos propietarios comenzaban a registrar cobros no reconocidos de autopistas o al intentar tramitar la documentación anual de sus vehículos en las municipalidades.

El teniente Felipe Cortés, del Departamento OS-9, explicó el alcance de las pesquisas: "Las diligencias se originaron por 30 denuncias de distintas víctimas a nivel nacional, estableciendo un uso reiterado de documentación adulterada, suplantación de identidad y transferencias fraudulentas", confirmando además la captura del líder de la estructura.

Detención y formalización

La detención del imputado, un sujeto de 30 años identificado con las iniciales A.A.C.A., se concretó en la calle Santa Adela. El hombre, que ya registraba un historial penal previo por el delito de receptación, fue puesto a disposición de la justicia.

Durante la jornada de este martes, el detenido enfrentará a la justicia para ser formalizado por estafa reiterada, usurpación de identidad y falsificación de instrumento público.