Carabineros incauta más de 722 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando en Ruta 5 Norte

03 ag. 2026 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros incautó 722.549 cajetillas de cigarrillos de contrabando durante un control vehicular preventivo realizado en el sector de Baquedano, en la región de Antofagasta, en la Ruta 5 Norte. El cargamento era transportado al interior de un semirremolque y su conductor fue detenido.

El procedimiento se concretó mientras personal de la Tenencia Baquedano efectuaba fiscalizaciones aleatorias en la ruta.

Durante la inspección de un tractocamión con semirremolque, los funcionarios detectaron una gran cantidad de pacas con cigarrillos que no contaban con autorización para su comercialización legal en Chile.

El conductor, un ciudadano extranjero de 24 años, fue detenido en el lugar. Tras la descarga y el conteo de la mercancía, se confirmó que trasladaba 722.549 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas.

OS9 y SEBV participaron en las diligencias

El procedimiento fue apoyado por personal especializado del OS9 de Carabineros, mientras que efectivos de la SEBV quedaron a cargo de las diligencias relacionadas con el tractocamión y el semirremolque.

Desde Carabineros destacaron que este tipo de resultados refleja la importancia de los controles preventivos que se realizan de forma permanente en las principales rutas de la región, permitiendo detectar delitos y reforzar la seguridad en los distintos puntos de desplazamiento.

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