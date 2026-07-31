Carabinero mata a presunto asaltante que intentó abordarlo junto a su familia en San Miguel: El funcionario viajaba con un bebé
- Por Paz Morales
Durante la noche de este viernes, un funcionario de Carabineros que se desempeñaba como Guardia de Palacio fue abordado por dos sujetos mientras se desplazaba en su vehículo junto su esposa y bebé.
De acuerdo a lo informado, uno de los individuos que se aproximó por el lado del conductor portaba un arma de fuego, por lo que el funcionario hizo uso de su arma de servicio, matando a uno de los presuntos delincuentes.
Según antecedentes preliminares, el fallecido sería un ciudadano colombiano, que recibió el impacto en el tórax.
El hecho ocurrió en Departamental con Gran Avenida, en la comuna de San Miguel.
Noticia en desarrollo.
Leer más de
Notas relacionadas
- Rescatan a turista estadounidense que se perdió mientras esquiaba en Valle Nevado
- PDI desbarata red que explotaba sexualmente a adolescentes bolivianas en Iquique y Alto Hospicio: hay 10 detenidos
- Adolescente fue detenido por caso de estudiante fallecido tras riña escolar en San Bernardo: Hay un segundo imputado prófugo