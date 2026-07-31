Carabinero mata a presunto asaltante que intentó abordarlo junto a su familia en San Miguel: El funcionario viajaba con un bebé

31 jul. 2026 - 22:40 hrs.

Durante la noche de este viernes, un funcionario de Carabineros que se desempeñaba como Guardia de Palacio fue abordado por dos sujetos mientras se desplazaba en su vehículo junto su esposa y bebé.

De acuerdo a lo informado, uno de los individuos que se aproximó por el lado del conductor portaba un arma de fuego, por lo que el funcionario hizo uso de su arma de servicio, matando a uno de los presuntos delincuentes.

Según antecedentes preliminares, el fallecido sería un ciudadano colombiano, que recibió el impacto en el tórax.

El hecho ocurrió en Departamental con Gran Avenida, en la comuna de San Miguel.

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