¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes se reportó la detención de un menor involucrado en la muerte de un estudiante de 15 años tras una riña escolar, hecho ocurrido durante la tarde del jueves en la comuna de San Bernardo.

El detenido corresponde a un adolescente de 17 años, quien se presentó voluntariamente en dependencias de la Fiscalía Metropolitana Occidente durante esta jornada.

Anteriormente, la Fiscalía había informado que tenía identificados como sospechosos del homicidio a dos alumnos del mismo establecimiento de la víctima.

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El menor fue trasladado a una unidad de Carabineros, donde continuarán las diligencias por el caso.

Antecedentes del caso