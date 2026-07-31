Adolescente fue detenido por caso de estudiante de 15 años fallecido tras riña escolar en San Bernardo
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Sobre la dinámica de la fatal riña, "los primeros antecedentes hablan de una discusión al interior (del establecimiento educacional) que se proyecta posteriormente en el exterior, en la vía pública", indicó el Coronel de Carabineros Juan Carlos Gibert.
Según información policial, el menor presentaba una herida cortopunzante en la zona torácica cuando llegó al Hospital Parroquial, lugar dónde falleció a causa de su lesión.
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