Durante la tarde de este viernes se reportó latras una riña escolar, hecho ocurrido durante la tarde del jueves en la comuna de

El detenido corresponde a un adolescente de 17 años, quien se presentó voluntariamente en dependencias de la Fiscalía Metropolitana Occidente durante esta jornada.

Anteriormente, la Fiscalía había informado que tenía identificados como sospechosos del homicidio a dos alumnos del mismo establecimiento de la víctima.

El menor fue trasladado a una unidad de Carabineros, donde continuarán las diligencias por el caso.

Antecedentes del caso