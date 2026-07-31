Es blindada y está diseñada para evacuaciones médicas tácticas: Así es la nueva ambulancia de Carabineros

31 jul. 2026 - 15:27 hrs.

Carabineros de Chile incorporó una nueva ambulancia blindada destinada a reforzar las capacidades de evacuación médica táctica de la institución en la región de La Araucanía.

Se trata del Hunter TR-12 Medevac, una variante especialmente desarrollada para el traslado de pacientes en escenarios complejos, que conserva las características de protección y movilidad del vehículo blindado Hunter TR-12 que ya se encuentra en servicio en Carabineros.

Según informó Infodefensa, el nuevo vehículo fue diseñado específicamente para cumplir misiones de evacuación médica táctica, incorporando una configuración interior orientada a facilitar el trabajo del personal sanitario sin perder las capacidades operativas del modelo base.

¿Cómo es la nueva ambulancia blindada de Carabineros?

El Hunter TR-12 Medevac cuenta con un diseño interno que prioriza la ergonomía, el acceso rápido a los pacientes y la seguridad del equipo médico durante los traslados.

La ambulancia mantiene los niveles de protección y movilidad del Hunter TR-12 utilizado por Carabineros, permitiendo realizar evacuaciones médicas en zonas donde las condiciones de seguridad o el terreno representan mayores dificultades.

Será utilizada en La Araucanía

La nueva ambulancia blindada fue desplegada en la región de La Araucanía, donde apoyará las operaciones de la institución mediante una plataforma especialmente adaptada para el traslado seguro de personas que requieran atención médica durante procedimientos tácticos.

Con esta incorporación, Carabineros suma una nueva variante del Hunter TR-12 a sus capacidades operativas, enfocada exclusivamente en la evacuación médica y el apoyo sanitario en terreno.

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