"Me empiezan a mandar fotos...": Profesora se entera por WhatsApp que un árbol había caído sobre su auto nuevo en La Serena

31 jul. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

Pese a la lluvia y al fuerte viento, Evelyn había llegado temprano este viernes al colegio Gabriel González Videla en La Serena para dar clases. Dejó su auto estacionado en el Parque Pedro de Valdivia y entró a cumplir con su jornada. Poco después, mientras permanecía en el establecimiento, sus compañeros comenzaron a enviar fotografías a un grupo de WhatsApp: un enorme árbol había caído sobre un vehículo. Era el suyo.

“Los colegas por grupo de WhatsApp empiezan a mandar fotos y yo no estaba en ese momento viendo el teléfono y me dicen ese auto es tuyo, y sí era”, relató afectada la profesora, quien hasta ese momento no sabía lo que había ocurrido afuera.

"El peor error que pude haber cometido"

El vehículo había quedado en un sector que Evelyn conocía bien. Durante el año pasado acostumbraba dejarlo allí y este año había comenzado a estacionarse cerca de la línea del tren.

“La verdad es que el año pasado yo me estacionaba acá y este año me empecé a estacionar al lado de la línea del tren. Y como hoy, no sé por qué, vi pocos autos, me estacioné ahí y fue el peor error que pude haber cometido”, contó.

Otro de los problemas que enfrentan los funcionarios del establecimiento es la falta de estacionamientos. Una compañera de Evelyn explicó que diariamente deben buscar espacios en los alrededores del colegio.

“La verdad es que yo todos los días me estaciono acá, porque el colegio no cuenta con un estacionamiento. Entonces, ese es nuestro grave problema. Pensé que de verdad que era el mío (el auto), afortunadamente no, lamentablemente para mi compañera fue su auto y yo fui una de las que la avisé que se había caído el árbol encima de su auto, su auto nuevo”, señaló.

“Jamás vi venir algo así”

La profesora aseguró que cuando llegó al colegio las condiciones no parecían anticipar lo que ocurriría posteriormente. “Llegué temprano y no estaba así, o sea jamás vi venir algo así”, sostuvo.

El árbol cayó mientras Evelyn se encontraba trabajando y no estaba dentro del vehículo. Bomberos y equipos de emergencia llegaron hasta el Parque Pedro de Valdivia para cortar el tronco y retirarlo.

Cuestionan que las clases no fueran suspendidas

La caída del árbol también instaló entre los funcionarios la discusión sobre la decisión de mantener la jornada escolar. Gonzalo Venegas, representante gremial ante el Colegio de Profesores, explicó que el establecimiento tiene una matrícula de más de 900 estudiantes, pero que durante la jornada solo llegaron alrededor de 20.

“Esta decisión (suspender las clases) el SLEP la hace descansar mucho en los directores, y el director debería haber suspendido las clases, pero nos hizo venir”, afirmó.

“De hecho, el Ministerio de Educación ha planteado una flexibilidad, pero algunos directores no lo consideran y nos han hecho venir, a retornar a clases, pero es un retorno que no es normal, porque las salas no están preparadas. De hecho, se cayó parte del techo del comedor de donde nosotros almorzamos, en las salas también se han caído los techos. El colegio no está en buenas condiciones de infraestructura y con respecto a higiene también”, señaló.

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