Intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento generan afectaciones en La Serena

31 jul. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia llegó con fuerza durante la mañana de este viernes a La Serena y rápidamente el viento comenzó a convertirse en el principal problema. En distintos puntos de la ciudad se registraron árboles caídos, calles anegadas, interrupciones del tránsito y cortes de suministro eléctrico, mientras los equipos de emergencia debieron desplegarse para despejar las zonas afectadas.

En el Parque Pedro de Valdivia un árbol de grandes dimensiones cayó sobre el tendido eléctrico. Bomberos y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para cortar el tronco y retirarlo, mientras los cables permanecían en el suelo y el sector quedaba sin suministro eléctrico. También se reportó la caída de otro árbol en Puertas del Mar, además de ramas en las inmediaciones de la Plaza de Armas y vidrios que cayeron en el centro de la comuna.

El viento en La Serena

Durante la jornada, las ráfagas llegaron hasta los 60 kilómetros por hora (km/h). En distintos sectores, las palmeras y otros árboles comenzaron a inclinarse con fuerza, mientras el agua se acumulaba en las calles y aumentaba la preocupación por el estado de la infraestructura.

La alcaldesa Daniela Norambuena explicó que “paramos lo que son las maquinarias en los distintos puntos, por ejemplo, del borde costero, de las zonas del interior justamente, porque hay un mayor riesgo. Hoy día en este momento sí hay anegamiento y lo más complicado que tenemos son los vientos”, señaló.

La autoridad comunal advirtió además sobre el riesgo que representan algunos de los árboles más antiguos de la ciudad, particularmente en sectores como la avenida Francisco de Aguirre, donde existen ejemplares de gran tamaño.

“Nosotros tenemos una avenida que es muy reconocida, que es la avenida Francisco de Aguirre, y ahí los árboles tienen 180 años, más o menos. Nosotros hemos hecho un plan de arbolado, de mantención de arbolado urbano... Todos esos árboles que hoy día están en condiciones sanitarias óptimas. Pero son tan añosos y tienen unas especies como de hernias que se van generando afuera. Entonces, con un viento que puede ser sobre los 50 km/h ya es un peligro, porque finalmente las copas son muy grandes, el tronco también es muy grande y finalmente a pesar de que ellos estén en una buena condición de salud, hay un riesgo inminente de caída del árbol”, explicó.

El borde costero

El frente también se hizo sentir con fuerza en la costa. La intensidad del viento agitó la superficie del mar y complicó las condiciones para quienes se encontraban en sectores cercanos al borde costero.

“Lluvia fuerte en La Serena a esta hora, al igual que el viento, y ojalá que no salga si no es absolutamente necesario para evitar cualquier inconveniente. No hay marejadas desde el punto de vista de un aviso de marejada, pero sí este viento remueve el borde costero, y eso pareciera ser que es una marejada, pero es la agitación del viento sobre la superficie del mar”, explicó Jaime Leyton, meteorólogo de Mega.

Municipio mantiene equipos desplegados

Norambuena señaló que el municipio dispone de motosierras y camiones para atender las emergencias y despejar los lugares donde los árboles han caído.

La alcaldesa agregó que las palmeras han mostrado, en general, una mayor resistencia a las ráfagas, aunque aquellas de gran altura también pueden representar un riesgo cuando el viento aumenta.

La situación adquiere especial relevancia en una ciudad que todavía mantiene sectores afectados por el anterior sistema frontal, donde algunas personas continúan con problemas de suministro eléctrico y agua potable. A ello se suman calles que presentan acumulación de agua y zonas que han debido ser restringidas para evitar riesgos.

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