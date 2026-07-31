Sistema frontal: Caída de árboles y postes provocan interrupciones del tránsito y cortes de luz en Valparaíso

31 jul. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

El fuerte viento y las intensas precipitaciones que afectan este viernes a la región de Valparaíso ya han dejado distintas afectaciones, desde cortes y restricciones de tránsito en las principales rutas hasta la caída de postes del alumbrado público en Valparaíso.

Caída de árbol en Ruta 78

Uno de los episodios ocurrió en la Ruta 78, también conocida como Autopista del Sol, donde un eucalipto de grandes dimensiones cayó sobre la calzada a la altura del kilómetro 99, bloqueando inicialmente el tránsito hacia San Antonio. Los equipos de la concesionaria llegaron hasta el lugar con motosierras para cortar el tronco y retirarlo de la vía.

La caída del árbol generó una importante congestión, con automóviles, buses y camiones que transitaba por el sector. Posteriormente, el tránsito comenzó a habilitarse de manera parcial y con resguardo.

Jaime Leyton, meteorólogo de Mega, explicó que las características de la carretera también influyen en la caída de árboles durante este tipo de episodios. “Hay que recordar que esta carretera corre principalmente de este a oeste, o en sentido contrario, y al tener viento norte los árboles quedan enfrentando el viento y por eso se cae el árbol hacia la calzada o hacia la pista principal”, señaló.

Otra emergencia en la Ruta 68

La situación también alcanzó a la Ruta 68. A la altura de Casablanca, en el sector del enlace Algarrobo y en dirección a Valparaíso, otro árbol de grandes dimensiones cayó sobre parte de la calzada. En este punto, quedó habilitada únicamente la pista rápida o izquierda para permitir la circulación de vehículos.

Equipos de emergencia de la concesionaria se trasladaron hasta el lugar para retirar el árbol y recuperar la circulación normal.

“Hay que mantenerse con precaución, porque este sistema aquí en la zona central está recién comenzando en el caso del sector interior... Por lo tanto, vamos a continuar con estas condiciones”, explicó Leyton.

Seis postes cayeron en Cerro Barón

En Valparaíso, el viento también provocó daños en el sistema de alumbrado público. Seis postes cayeron en el sector de avenida Diego Portales con calle Séptimo, en el Cerro Barón, generando una interrupción del suministro eléctrico en la zona.

Equipos de Chilquinta se desplegaron en el lugar para trabajar en la emergencia, mientras el sector permanecía resguardado para facilitar las labores y evitar riesgos para quienes circulaban por el lugar.

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