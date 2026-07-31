Ignacia Antonia y Vanesa Borghi y la preocupación por caída de cabello tras el parto: Especialistas explican por qué ocurre

31 jul. 2026 - 10:03 hrs.

La influencer Ignacia Antonia volvió a abrir el debate sobre los cambios físicos que enfrentan muchas mujeres después del embarazo al revelar en redes sociales la importante caída de cabello que experimentó tras el nacimiento de su hija.

Su testimonio generó miles de reacciones de madres que aseguraron haber vivido una situación similar.

Según explica la Dra. Sofía Viaux, médico cirujano y directora de Investigación y Desarrollo de Clínica Témpora, este fenómeno corresponde al efluvio telógeno postparto, una condición frecuente provocada por los cambios hormonales que ocurren después del embarazo.

Comienza entre el segundo y cuarto mes postparto

"La caída del cabello después del embarazo se conoce como efluvio telógeno postparto y ocurre por los cambios hormonales propios de esta etapa. Durante el embarazo aumentan los niveles de estrógeno, lo que prolonga la fase de crecimiento del cabello. Después del parto, esas hormonas disminuyen de forma brusca y muchos folículos entran al mismo tiempo en fase de reposo, provocando una caída más evidente. En algunas mujeres puede ser muy notoria y en otras pasar casi inadvertida", explica la especialista.

La doctora agrega que la caída suele comenzar entre el segundo y cuarto mes después del parto y puede extenderse entre seis meses y un año.

Si la pérdida de cabello es muy intensa, dura más de un año o se acompaña de síntomas como fatiga, pérdida de peso o alteraciones menstruales, recomienda consultar con un especialista para descartar otras enfermedades.

La experiencia de Vanesa Borghi

La modelo y conductora Vanesa Borghi aseguró que tuvo una experiencia distinta, pero que de todas formas afectó su cabello. "Con prácticamente todas mis amigas hemos hablado de la caída de cabello después del parto. Muchas me contaban que se les caían mechones completos. En mi caso no fue tan extremo porque tengo mucho pelo, pero sí noté que se cayó un poco y ahora veo que está creciendo nuevamente", indicó.

Creo que es muy importante hablar de esto, porque entre mujeres lo conversamos mucho, pero pocas veces recurrimos a un médico para entender qué está pasando o si ese cabello se va a recuperar. Siempre es importantísimo buscar profesionales", comenta Vanesa.

Consejos para cuidar el cabello durante el postparto

Aunque la caída del cabello suele ser temporal, los especialistas recomiendan adoptar algunos hábitos para favorecer la recuperación capilar:

Mantener una alimentación equilibrada , rica en proteínas, hierro, zinc y vitaminas esenciales.

, rica en proteínas, hierro, zinc y vitaminas esenciales. Evitar dietas restrictivas , especialmente durante el periodo de lactancia.

, especialmente durante el periodo de lactancia. Reducir el uso frecuente de planchas, secadores y tratamientos químicos que puedan debilitar el cabello.

que puedan debilitar el cabello. Preferir peinados que no ejerzan demasiada tracción sobre el cuero cabelludo.

sobre el cuero cabelludo. Consultar con un especialista si la caída es muy abundante, persiste por más de un año o aparece junto con otros síntomas.

Los expertos coinciden en que hablar sobre este tipo de cambios ayuda a normalizar una experiencia común del postparto, disminuir la ansiedad de muchas madres y promover una consulta médica oportuna cuando la pérdida de cabello deja de formar parte del proceso normal de recuperación.